Télétubbies : L'interprète de Tinky Winky est mort à 52 ans

C'est une bien triste nouvelle que nous avons apprise ce 19 janvier 2018, Simon Shelton Barnes, l'acteur qui a donné vie au personnage de Tinky Winky dans les Télétubbies, est décédé.

C'est l'actrice Emily Atack, la nièce de 28 ans du défunt comédien, qui a annoncé cette tragique disparition sur son compte Instagram. "Mon merveilleux oncle Simon Barnes nous a été enlevé soudainement. Il était l'homme le plus gentil et le plus talentueux que vous puissiez rencontrer. Il était aimé par tous ceux qui le connaissaient et il le sera pour toujours", a-t-elle écrit en commentaire d'une photo en noir et blanc de son parent disparu.

Simon Shelton Barnes, qui a commencé sa carrière en tant que danseur et chorégraphe avant de connaître la gloire à la fin des années 90 sous le costume violet de Tinky Winky, était âgé de 52 ans et il était l'heureux père de trois enfants.

Lors de ses funérailles qui auront lieu le 7 février prochain au crématorium de Bedford, les proches de Simon Shelton Barnes sont invités à porter des vêtements joyeux, de couleur vive.