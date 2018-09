Terence Telle (DALS 9) célibataire ? Il répond !

Musclé, abdos bien dessinés, 1,92 mètre... Terence Telle est sans surprise le beau gosse de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Si son nom ne vous dit peut être rien, nul doute que ce mannequin français de 27 ans enflammera le parquet dès ce samedi 29 septembre 2018 sur TF1.

Avec ses quelque 25 000 abonnés sur Instagram, Terence est déjà adulé par de nombreux fans, surtout du côté des filles. En effet, avec son physique impeccable, le partenaire supposé de Fauve Hautot fait sensation en postant des photos de lui lors de défilés ou en campagne pour des grandes marques, comme Tommy Hilfiger (avec Gigi Hadid) ou H&M.

Lors de la conférence de presse du show, le candidat a accepté de répondre à nos questions. À savoir s'il pense avoir autant de succès auprès du public français, il répond : "J'espère avoir du succès auprès de la gent féminine. Mais je ne mise pas tout sur ça. Le physique c'est bien, mais il y autre chose après et c'est ce que j'essaye de dévoiler aux gens."

Toutefois, il n'exclut pas la possibilité de jouer de sa plastique de rêve pour s'attirer les faveurs des téléspectateurs au moment des votes : "Après si je dois me mettre torse nu, je me mettrai torse nu. Si je peux gagner quelques points en plus, je déboutonnerai un bouton..."

Par ailleurs, Terence Telle a répondu à la question que tout le monde se pose : est-il un coeur à prendre ? L'apprenti danseur ne s'est pas fait attendre pour donner sa réponse : "Oui, je suis célibataire." De quoi laisser rêver encore beaucoup de ses fans...

