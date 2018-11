Terence Telle éliminé de DALS 9 : Son étrange proposition à Fauve Hautot...

Samedi 24 novembre 2018, Terence Telle et Fauve Hautot étaient éliminés de la compétition Danse avec les stars 9 sur TF1 au profit d'Iris Mittenaere et de Clément Rémiens.

À la suite de ce choix sans appel du public aux portes de la grande finale qui sera diffusée ce 1er décembre 2018, le mannequin de 27 ans a décidé de prendre la parole sur Instagram pour s'adresser à sa partenaire Fauve et pour lui faire une proposition assez inattendue.

C'est après une déclaration d'amitié formulée par Fauve que Terence a écrit : "Loooooove !!!!! <3 Je veux une dernière danse avec toi le jour de la finale. Et c'est moi qui fais la choré cette fois." Une proposition qui a intéressé la jeune et jolie chorégraphe. "Hâte", a-t-elle simplement réagi en prenant soin d'associer sa réaction à un petit coeur rouge.

Quelques instants plus tôt, Fauve (32 ans) avait statué en légende d'une photo complice de Terence et elle : "Cette petite bouille. Merci Terence ! Un bonheur d'avoir partagé ces trois derniers mois avec toi. Tu as tout donné, investissement total, BRAVO ! #petitlutinrouge #chaton #poto #TerenceTellequoi."

La grande finale de Danse avec les stars 9, ce sera le 1er décembre 2018 à 21h sur TF1 !