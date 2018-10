Teresa Palmer enceinte : La bombe de 32 ans attend son troisième enfant !

Pour le coup, la grossesse arrive au moment parfait. Teresa Palmer a en effet mis en boîte deux films et n'a rien de prévu à l'horizon, si ce n'est pouponner sa future fille. Elle vient de tourner dans un film australien, Ride Like a Girl, aux côtés de Sam Neill (elle incarne la première cavalière à avoir remporté la Melbourne Cup), ainsi que The Place of No Words, un long métrage réalisé par son chéri Mark Webber.