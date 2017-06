Teri Hatcher violemment frappée au visage par une grande star hollywoodienne...

Teri Hatcher ne s'est pas fait que des amis au cours de sa carrière hollywoodienne. Au milieu des années 1990, alors qu'elle était une superstar de la télévision américaine grâce au succès de Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman, l'actrice de 52 ans avait également décroché quelques petits rôles au cinéma, certains ayant marqué ses fans (James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais en 1997), d'autres un peu moins.

Parmi ceux-ci figurait le film Deux jours à Los Angeles. Sorti en 1996, ce dernier racontait les aventures d'une dizaine d'escrocs aux destins entrecroisés. Teri Hatcher y donnait notamment la réplique à Danny Aiello, Jeff Daniels et... une certaine Charlize Theron, qui venait tout juste de débuter sa carrière d'actrice.

Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu entre les deux femmes. Comme vient de le révéler la star sud-africaine au magazine W, les tensions étaient telles qu'une violente dispute a éclaté sur les plateaux de tournage. Pas très fière, la maman de Jackson (5 ans) et August (2 ans) a même admis qu'elle en était venue aux mains avec la star de Desperate Housewives.

"La dispute était entre moi et Teri Hatcher. Je l'ai vraiment amochée. Je crois qu'elle a eu des bleus. Et comme c'était Teri Hatcher, qui était une star, et que j'étais cette amazone aux cheveux blonds décolorés qui n'était personne et qui l'a frappée au visage, j'étais comme un animal sauvage. À l'époque, je ne savais pas comment canaliser mon énergie et j'étais excessive. Je ne savais pas comment fonctionnaient les plateaux de tournage. Ma main a directement touché le visage de Teri. Je me suis sentie très mal après. Je n'avais pas d'argent et je lui ai envoyé de la bière bon marché le lendemain. Désolée, Teri", a confié l'égérie Dior, révélant ainsi cette étonnante anecdote pour la première fois.

Côté actualité, Charlize Theron sera prochainement à l'affiche d'Atomic Blonde, thriller dont la sortie est prévue le 16 août en France. James McAvoy et Sofia Boutella se partagent l'affiche à ses côtés.