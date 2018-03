Testament de Johnny Hallyday : Julien Clerc comprend mais...

Invité, samedi 10 mars, de Salut les Terriens sur C8, Julien Clerc a fait plusieurs confidences, notamment sur son rapport à la drogue. Le chanteur a aussi été interrogé sur le testament de Johnny Hallyday, qui a déshérité ses aînés, David Hallyday et Laura Smet.

Le mois dernier, déjà interrogé sur le sujet, il avait dit partagé le même parcours de vie que Johnny Hallyday, lui aussi ayant des enfants de femmes différentes et qui ont eux aussi beaucoup d'écart d'âge. Il avait confié comprendre le choix du rockeur tout en se disant surpris quant à sa décision de déshériter totalement les aînés. Il estimait alors que le mieux aurait été de donner un peu à tout le monde.

Sur C8, il a déclaré : "Je suis de la génération de ses hommes qui ont eu la même vie que lui et qui ont donc aujourd'hui un enfant très jeune. Je pense qu'il est normal de se poser le problème de l'enfant qui est très jeune aujourd'hui, que vous allez forcément le laisser en route quand il sera encore jeune. Et puis il y a ceux, qui, quand je disparaîtrai par exemple, auront cinquante ans et plus, qui auront fait une bonne partie de leur vie. Il est normal de se poser ce problème là. Mais tout le monde doit avoir sa part. Il faut que tout le monde soit raisonnable pour que personne ne soit lésé, en particulier moralement."

Julien Clerc est le père de cinq enfants : la scénariste Angèle Herry (43 ans) et la réalisatrice Jeanne Herry (39 ans), dont la mère est Miou-Miou ; puis sont nés la chanteuse Vanille (29 ans) et Barnabé (21 ans) de son mariage avec Virginie Coupérie-Eiffel ; enfin, de son amour pour sa dernière épouse, l'écrivain Hélène Grémillon, est issu le petit Léonard (9 ans).

