Testament de Johnny Hallyday : Une audience à Los Angeles reportée...

Mardi 25 septembre 2018, le tribunal de Los Angeles devait étudier la demande faite par Bank of America, le trustee, gestionnaire du trust JPS Trust - qui permet, entre autre, à Laeticia Hallyday, la veuve du rockeur, de maintenir son train de vie jusqu'à la fin de la bataille judiciaire qui l'oppose aux aînés de Johnny - de faire rentrer dans la structure plusieurs biens, y compris les futurs revenus liés à la sortie imminente de Mon pays c'est l'amour.

Comme le rapporte BFMTV, l'avocat de David Hallyday avait été mandaté par ce dernier pour contrer la demande de Bank of America de faire rentrer "17 biens de Johnny Hallyday dans le fonds". Des biens qui peuvent aller de motos à des voitures mais aussi à des revenus liés aux disques du regretté artiste, provenant des contrats de Sony, Universal et Warner. Or, le 19 octobre, sortira dans les bacs Mon pays c'est l'amour, ultime disque de Johnny Hallyday sur lequel ses aînés n'ont finalement pas obtenu de droit de regard. Un album qui devrait en toute logique se vendre comme des petits pains - même si un acompte a déjà été versé du vivant de Johnny Hallyday - et donc rapporter des centaines de milliers d'euros. L'avocat de David a réussi, d'après BFMTV, à obtenir le report de l'audience, gagnant ainsi du temps. D'après le magazine Voici, ce sont les avocats de David et Laura qui auraient demandé ce report, et la nouvelle audience a été fixée au 13 novembre à 8h30.

"Ce trust, c'est un coffre-fort, a expliqué l'avocat international Me Pierre Hourcade sur BFMTV. Ce coffre-fort a vocation à contenir la majorité, sinon la totalité de la succession de Johnny Hallyday. C'est la raison pour laquelle, les avocats de Laeticia Hallyday ont saisi la cour suprême de Los Angeles pour y intégrer ces biens". Pour l'heure, Laeticia Hallyday, attendue en France pour une petite tournée promotionnelle afin de défendre le dernier disque de Johnny, et ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) peuvent assurer leur train de vie grâce au fameux trust en question, constitué en 2014 selon la loi californienne.

Thomas Montet