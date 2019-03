Tex accuse Marlène Schiappa pour son licenciement : "Elle est derrière..."

Plus d'un an après son éviction de France 2 et des "Z'amours", Tex en veut à un membre du gouvernement : Marlène Schiappa. Pour lui, c'est à cause de la secrétaire d'État qu'il a perdu son emploi d'animateur sur le Service public.

Tex, l'ex-animateur des Z'amours sur France 2, ne décolère pas après son licenciement. Rappelons que l'humoriste de 58 ans avait été licencié en décembre 2017 après qu'une blague sur les femmes battues, qu'il avait prononcée sur C8, a provoqué un véritable tollé... À l'époque, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa avait saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour dénoncer une sortie "indigne et irrespectueuse" banalisant "les violences conjugales". Plus d'un an plus tard, remplacé par Bruno Guillon sur France 2, Tex est revenu sur son éviction lors d'un entretien avec Télépro. Il a statué : "Inévitablement, Marlène Schiappa est derrière tout ça. Il y a des relents de délation assez terribles, la délation, c'est les pires heures de la démocratie française. Je déteste cette manière de balancer. Que ce soit 'Balance ton porc', Balance ton animateur'... Tout le monde va se méfier de tout le monde dans les lieux publics." Tex a également avoué qu'il était assez nostalgique de son travail d'animateur télé. "J'ai des regrets car je ne suis plus à la télévision. J'étais bien là où j'étais. Je faisais bien mon travail, j'ai été puni injustement", a-t-il commenté avant de se dire prêt à revenir selon les opportunités qui se présenteront à lui : "Je suis disponible, j'ai du temps libre et j'ai encore envie !" Reste à savoir si le public et les patrons de chaîne ont eux aussi envie de le voir revenir...

