Tex et la nouvelle version des Z'amours avec Bruno Guillon : "Je ne regarde pas"

Le 30 janvier 2018, les fidèles téléspectateurs des Z'amours sur France 2 ont vu le dernier numéro du jeu animé par Tex. L'animateur licencié à la suite d'une blague sexiste prononcée sur C8 a depuis été remplacé par Bruno Guillon.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs à l'occasion d'une Interview sans filtre menée par Laurent Argelier, Tex a accepté de dire si oui ou non il suivait assidûment cette nouvelle version. Mais avant, il a tenu à évoquer le soutien du public. "Ce que j'entends le plus en ce moment, c'est 'on vous soutient, on vous soutient, on est avec vous, on vous soutient'. Ça ça touche beaucoup, c'est bien", a-t-il assuré.

Puis, lorsqu'il a été finalement question de dire s'il regardait son successeur dans Les Z'amours, Tex a répondu : "Je zappe dessus mais ce n'est plus mon histoire. En réalité, je ne regarde pas. C'est une espèce de philosophie, c'est même une philosophie hindoue qui dit 'Quand on t'a retiré quelque chose, tu dois t'en désapproprier très vite sinon tu es malheureux'. Tu vois, c'est comme si tu étais avec un enfant mort dans les bras, c'est terrible comme image mais c'est quelque chose comme ça. (...) L'avenir c'est demain, c'est pas hier !"

Finalement, Tex a accepté de dire quel humoriste il aurait aimé voir à sa place sur France 2 au lieu de Bruno Guillon : un certain Gad Elmaleh.