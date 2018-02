Tex : L'animateur a enfin pu faire ses adieux au public des Z'amours !

Mardi 30 janvier, les fans des Z'amours ont vu le dernier numéro du jeu de France 2 présenté par Tex. L'animateur licencié à la suite d'une blague jugée sexiste a été remplacé dès le lendemain par Bruno Guillon. Privé d'au revoir par la chaîne, il s'est rattrapé dans TPMP.

Alors que certaines personnalités ont accablé l'homme de 57 ans, d'autres l'ont soutenu, Cyril Hanouna a fait le choix de l'inviter le soir du premier jour de son absence à l'antenne dans Touche pas à mon poste sur C8. Une date symbolique mais Tex n'était au départ pas très décidé à participer à l'émission, préférant rester discret sur l'affaire, surtout en ce moment puisque son "remplaçant a commencé aujourd'hui [1er février, NDLR]" "On n'est pas des gens à plaindre. C'est un accident de travail et je n'ai pas envie de me plaindre. Il faut laisser aux gens le temps d'avoir leur réflexion. Je pense que ce n'était pas le moment mais tu m'as demandé et je viens", a-t-il ajouté.

Révélant ensuite avoir plein de projets, Tex a profité de sa venue dans TPMP pour faire ses adieux à son public : "Je suis content d'être là ce soir pour profiter de cette occasion pour dire au revoir aux gens. Leur dire que ce n'est pas de mon fait de quitter cette émission. J'espère que vous garderez de bons souvenirs de ces dix-sept année."

Rappelons que Tex n'avait pas pu faire ses adieux aux téléspectateurs ne sachant pas au moment de l'enregistrement du dernier numéro des Z'amours qu'il ne reviendrait pas.