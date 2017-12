Tex : Sa blague sexiste sur les femmes battues ne passe pas...

Jeudi 30 novembre 2017, Tex était l'un des invités de l'émission C'est que de la télé sur la chaîne C8. Et le célèbre animateur du jeu télévisé Les Z'amours n'a pas trouvé mieux que de créer un malaise en plateau après avoir servi une blague plus que déplacée à propos des femmes. "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", a-t-il lâché fièrement. Sauf que les rires étaient plus qu'étouffés - on comprend pourquoi.

En ces temps de #BalanceTonPorc et de lutte plus que jamais affirmée contre les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles ou encore le harcèlement, l'humour acide de Tex n'est pas passé.

Sans hésiter, l'animateur de l'émission Julien Courbet a assuré qu'il ne "cautionnait pas" cette "blague clairement très douteuse". Et sur les réseaux sociaux, la vanne sexiste de l'humoriste âgé de 57 ans a fait couler de l'encre, au point de faire réagir Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes. Sur Twitter, la jeune femme dit avoir "évidemment adressé un signalement au CSA" pour une "'blague' indigne et irrespectueuse qui banalise les violences conjugales, à quelques jours de l'hommage national rendu par le Président". "La blague de Tex était évidemment de l'humour mais nous ne cautionnons en aucun cas les violences faites aux femmes ! C'est important de le rappeler", s'est empressé de tweeter également l'émission C'est que de la télé.