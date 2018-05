Tex viré de France 2 : L'incroyable montant qu'il réclame à la prod des Z'amours

Le 30 novembre dernier, Tex a osé une blague qui n'est pas passée auprès du public lors de son passage dans C'est que de la télé (C8) : "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !" Très vite, le CSA a été saisi et France Télévisions a pris la décision de le renvoyer. Un choix qui n'est, en toute logique, pas passé auprès de l'animateur de 58 ans qui travaillait sur Les Z'amours depuis dix-sept ans.

Aussi a-t-il contre-attaqué en saisissant la justice. Lors de son passage dans l'émission radio Village Médias, sur Europe 1, l'avocat de Tex a d'ailleurs dévoilé le montant réclamé par son client à la société de production Sony. "Ce que nous demandons correspond aux barèmes appliqués par la jurisprudence, à savoir 24 mois de salaire, soit 670 000 euros plus les indemnités, environ 1,2 million d'euros", a-t-il confié.

Lors de son passage dans l'émission le 10 avril dernier, Tex n'avait pas souhaité s'épancher davantage sur sa plainte. "C'est trop compliqué, comme on est dans une procédure. Raconter ce qu'il s'est passé, c'est délicat. (...). Toutes ces procédures, il y a des hommes de loi qui font ça, je les laisse faire et ce sont leurs problèmes", avait-il simplement expliqué. Il était également revenu sur les circonstances de son renvoi : "Je ne leur parle plus à France Télévisions. C'est terminé ! Mais ils ne m'ont même pas parlé. Il faut savoir que j'ai juste reçu un recommandé qui me dit : 'C'est fini, it's over.' J'ai eu le sentiment qu'ils abandonnaient l'un de leurs enfants."