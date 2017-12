Tex viré des Z'Amours, Anne Roumanoff s'insurge : "Il n'est pas Bertrand Cantat"

Pour rappel, le 30 novembre dernier, c'est sur le plateau de l'émission C'est que de la télé (C8) que la Tex avait balancé sa blague sexiste, laquelle avait fait un véritable tollé. "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", lançait-il.

Après sa blague douteuse sur les violences faites aux femmes, Tex avait été sanctionné une première fois. En effet, France 2 avait prononcé une mise à pied disciplinaire à son encontre. Désormais, le producteur Sony ainsi que le diffuseur des Z'Amours se sont mis d'accord afin de ne plus collaborer avec l'animateur et recherchent d'ores et déjà son remplaçant.

Auprès de nos confrères de Puremédias, France 2 précise que cette décision a été prise à la suite d'une accumulation de dérapages. "Le public a manifesté très clairement son mécontentement depuis plusieurs mois face à certaines de ses déclarations humoristiques à l'antenne. Ces informations lui ont été indiquées par la production à plusieurs reprises", précise la chaîne. Et d'ajouter : "Avec sa dernière déclaration sur C8, il apparaît que Tex n'est plus en adéquation avec les attentes du public et de la chaîne pour ce jeu."