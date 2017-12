Tex viré des Z'amours et en colère : "Je trouve ça effarant"

Le 30 novembre 2017, sur le plateau de C'est que de la télé (C8), Tex a osé une très mauvaise blague : "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !" Depuis, l'animateur a été définitivement écarté de la présentation des Z'amours. Bref, il a été viré. Une décision que le principal intéressé ne comprend pas.

"C'est terrible, ce qui m'arrive. C'est incroyable. Je suis en train d'encaisser le coup. J'attends un petit peu avant de m'exprimer davantage", a déclaré l'homme de 57 ans à Yahoo il y a quelques jours. Ne décolérant pas, cette fois, c'est à Télé Star qu'il fait part de son incompréhension. Déclarant être "sans voix", Tex a expliqué : "Je vis cela comme quelqu'un qui fait bien son travail et qui se fait quand même virer. Je trouve ça effarant."

Heureux de voir que certains personnalités le soutiennent, Tex est blessé par le choix de la direction qu'il trouve "totalement disproportionné". Il digère d'autant plus mal que les numéros déjà tournés des Z'amours continuent à être diffusés comme si de rien n'était.

Justement, quel va être l'avenir du programme ? Comme l'ont indiqué il y a peu nos confrères de Puremédias, Bruno Guillon et Damien Thévenot ont été approchés, de même que le couple formé par Vincent Cerutti et Hapsatou Sy.