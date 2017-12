Tex viré des Z'amours: Laurence Boccolini outrée, l'animateur "encaisse le coup"

La décision est radicale.

Suite à la très mauvaise blague de Tex sur les femmes battues dans C'est que de la télé (C8), l'animateur, après avoir été mis à pied par France 2, a finalement été définitivement écarté de la présentation des Z'amours, comme l'ont annoncé ce jeudi nos confrères de Puremédias. Un gros coup dur pour celui qui animait l'émission depuis 17 ans !

Après l'incompréhension d'Anne Roumanoff, l'animatrice Laurence Boccolini (54 ans) a décidé de réagir à son tour jeudi soir. "Cette mauvaise blague ne résume pas le mec si gentil qu'est Tex. Se servir de cela pour le pousser dehors est d'une cruauté ! Il a mené son émission depuis des années avec énergie. Je suis triste de ce qui lui arrive. Sa blague de mauvais goût n'aurait jamais dû lui coûter sa place... Il y a des choses plus graves qui se disent et se font en ce moment ! Tex je t'embrasse et j'espère que l'avenir va s'éclaircir pour toi. Le monde de la télé n'est pas spécialement un monde de solidarité en cas de coups durs croyez-moi... J'avais envie de prouver que ce n'était pas toujours vrai !", a réagi la maman de Willow sur Instagram.

Alors que Julien Courbet a lui aussi soutenu à l'antenne ce "mec sympa qu'il connaît depuis 20 ans", c'est finalement auprès de nos confrères de Yahoo que Tex s'est exprimé. "C'est terrible ce qui m'arrive. C'est incroyable. Je suis en train d'encaisser le coup. J'attends un petit peu avant de m'exprimer davantage", a-t-il statué.

Pour rappel, le 30 novembre 2017, c'est sur le plateau de l'émission C'est que de la télé (C8) que Tex avait balancé sa blague sexiste, laquelle avait provoqué un véritable tollé. "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", lançait-il.

Le producteur Sony ainsi que le diffuseur des Z'Amours recherchent d'ores et déjà le remplaçant de Tex à l'animation des Z'amours.