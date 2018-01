Tex viré des Z'Amours : Patrick Sébastien s'insurge, "c'est affligeant !"

C'était la blague de trop pour Tex... "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", lançait l'animateur le 30 novembre dernier sur le plateau de l'émission C'est que de la télé (C8). Une mauvaise blague qui lui a valu sa place de présentateur des Z'Amours, aux commandes desquelles il était depuis dix-sept ans sur France 2. Une éviction qui en indigne plus d'un.

Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Patrick Sébastien a été amené à réagir. "C'est affligeant ! On vit dans une époque de délation, déplore-t-il. Cette blague a plus de cent ans. Aujourd'hui, Coluche aurait une centaine de procès sur le dos rien que pour le Schmilblick. C'est d'une tristesse..." L'animateur du Plus Grand Cabaret du monde (France 2) n'est pas le seul à défendre l'humoriste.

Anne Roumanoff s'était en effet exprimée après avoir appris le renvoi de Tex des Z'Amours. Elle concédait que la blague en question était "pourrie, nulle et machiste" mais rappelait que "Tex n'est pas Bertrand Cantat !" "Défendre le droit des femmes oui, faire régner le politiquement correct par la terreur, non !", avait-elle ajouté sur Twitter. Avis partagé par Laurence Boccolini, qui a quant à elle lancé : "Se servir de cela pour le pousser dehors est d'une cruauté ! (...) Sa blague de mauvais goût n'aurait jamais dû lui coûter sa place."

De son côté, Tex avait présenté ses excuses sur Twitter... mais cela n'a pas suffi. Et il faut dire que même Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, avait pris la peine de signaler la séquence au CSA. France 2 n'était alors pas prête à passer outre... Après coup, Tex a trouvé "terrible" cette situation. "Je vis cela comme quelqu'un qui fait bien son travail et qui se fait quand même virer. Je trouve cela effarant", déplorait-il.