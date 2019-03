Thalassa – Accident de montgolfière : Fanny Agostini dévoile la vidéo du crash

Vendredi 22 mars 2019 au matin, Fanny Agostini (30 ans) se faisait une grosse frayeur sur le tournage de Thalassa pour France 3. Sa montgolfière, qui survolait les eaux du golfe du Morbihan et qui transportait trois autres personnes à son bord (dont deux autres journalistes de l'émission, un cadreur et un preneur de son), s'abîmait soudainement en mer. Heureusement, si l'incident fut impressionnant, aucun blessé grave ne fut à déplorer.

Samedi matin, l'animatrice passée par la météo de BFMTV a décidé de dévoiler les images de cette chute qui a dû fortement effrayer les passagers de la montgolfière. Quelques secondes avant la chute, on entend Fanny Agostini lancer à la caméra, sans pouvoir bien entendu imaginer l'ironie de son propos, a posteriori : "On est bien ici, en montgolfière, très calmement, au-dessus du golfe du Morbihan. On a l'impression que rien ne peut nous arriver et pourtant sous cette apparente tranquillité se cachent ici les courants les plus violents d'Europe !" Ensuite, c'est l'accident : la montgolfière chute et la nacelle se remplit d'eau en quelques secondes tandis que l'équipage est fortement chahuté.

Pour rappel, la préfecture maritime de l'Atlantique a expliqué que la montgolfière volait à basse altitude et qu'une erreur du pilote aurait causé l'accident. "Le pilote se serait trompé dans une manoeuvre et la montgolfière est tombée à l'eau aux alentours de Sarzeau", a indiqué la préfecture. Heureusement, l'alerte a été rapidement donnée et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) est venu au secours de l'équipe. Les naufragés ont, dans la foulée, été transportés au centre hospitalier de Vannes pour vérifier que tout allait bien. "Tout le monde va bien, il y a plus de peur que de mal, ça a été une belle frayeur", a assuré une porte-parole de France Télévisions dans la journée de vendredi.

Ce tournage était organisé pour mettre en images l'émission Morbihan, un archipel en Bretagne qui sera diffusée le 8 avril prochain sur France 3.