Thalassa – Georges Pernoud, ses débuts : "Je n'avais pas du tout le pied marin"

Vendredi 30 juin, il y aura à coup sûr de l'émotion dans Thalassa sur France 3. Après 42 années à la tête du programme (dont 37 à la présentation), Georges Pernoud fera ses adieux au petit écran dans un numéro spécial lui rendant hommage. À l'occasion de la diffusion de cette dernière, l'animateur de 69 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères du Parisien. Au cours de cet entretien, Georges Pernoud est même revenu avec nostalgie sur ses débuts... difficiles !

"Je n'avais pas du tout le pied marin. Mais en 1974, j'ai couvert en tant que cameraman la Whitbread sur le 33 Export skippé par Dominique Guillet. J'ai passé soixante-cinq jours à bord, dont quatre à vomir tout ce que je pouvais. J'ai aussi fait des quarts de nuit avec l'équipage. Et là, j'ai découvert des hommes passionnés et passionnants. Prendre la mer, c'est avant tout prendre un risque", s'est-il rappelé.

Et de poursuivre : "En rentrant, j'ai mené mon enquête. Je me suis aperçu que deux tiers du monde vivaient de la mer. Un an plus tard, Maurice Cazeneuve, président de la deuxième chaîne de l'ORTF, mettait Thalassa à l'antenne avec une première émission consacrée aux plongeurs des profondeurs. Mais jamais je n'aurais imaginé une telle longévité !"

Si Georges Pernoud prend sa retraite, Thalassa continuera on le rappelle à être diffusé sur France 3. À la rentrée prochaine, c'est Fanny Agostini (Miss météo de BFMTV) qui prendra la relève !

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, actuellement en kiosques.