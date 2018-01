The Big Bang Theory : Divorce pour une star de la série...

Kevin Sussman, alias Stuart Bloom dans la série comique à succès The Big Bang Theory, divorce ! L'acteur américain de 47 ans a officiellement signé les papiers en octobre dernier mais l'information n'a été découverte que ce mois-ci.

C'est le site The Blast qui dévoile que Kevin Sussman est désormais divorcé. L'acteur était marié à Alessandra Young depuis 2006 et le couple se serait séparé à la période du Nouvel An en 2012 mais la justice n'a rendu le divorce officiel qu'en octobre 2017. Le comédien et son ex-femme ont réussi à se mettre d'accord sur les conditions de cette séparation : monsieur n'aura aucune pension alimentaire à verser mais il a accepté le paiement d'une prime de séparation. La fortune du comédien est estimée aux alentours de 3 millions de dollars. Ce qui ne représente pas grand-chose à Hollywood...

Kevin Sussman a aussi joué dans dans les séries Ugly Betty, Weeds et Wet Hot American Summer: First Day of Camp. Au cinéma, on l'a vu dans Hitch et Burn After Reading.

Thomas Montet