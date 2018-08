The Big Bang Theory : La 12e saison sera la dernière

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série américaine The Big Bang Theory. La chaîne CBS a annoncé, via un communiqué de presse publié mercredi 22 août 2018, que la fiction ne serait pas renouvelée après la diffusion de la douzième saison à l'automne prochain. "Nous sommes à jamais reconnaissants à nos fans pour avoir soutenu The Big Bang Theory durant les douze saisons écoulées. Nous, avec les acteurs et les équipes, sommes extrêmement heureux du succès de la série et espérons livrer une saison finale qui conclura de manière fabuleuse et créative l'histoire de The Big Bang Theory", ont écrit la Warner et CBS.

La rumeur courait depuis plusieurs mois déjà. Les dernières informations avancent une raison financière à cette fin brutale. En effet, le coût des épisodes étaient de plus en plus élevés chaque saison. Par ailleurs, les acteurs principaux Kaley Cuoco, Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg et Kunal Nayyar étaient payés un million de dollars par épisode depuis ces deux dernières années. Paradoxalement, la série réalisait des toujours records d'audience outre-Atlantique. En 2017, en moyenne 18,6 millions de téléspectateurs se réunissaient chaque semaine devant le show.

Sur les réseaux, les comédiens ont exprimé leur tristesse de dire au revoir à leurs personnages. "Cette aventure a été un véritable rêve et a changé ma vie. Peu importe quand ça devait se terminer, mon coeur aurait été tout de même brisé en deux. Derrière nos larmes, nous vous promettons la meilleure saison jusqu'à présent", écrivait notamment Kaley Cuoco sur Instagram.

The Big Bang Theory, qui a fait ses débuts en 2007 et devient ainsi la sitcom la plus longue de l'histoire de la télé américaine, verra sa 12e et dernière saison diffusée aux Etats-Unis à partir du 24 septembre sur CBS. En France, la série est notamment proposée par Canal+ et NRJ12.