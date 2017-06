The Big Bang Theory : Une star de la série victime d'un incendie ravageur...

Semaine difficile pour Johnny Galecki. Selon le site TMZ, la maison de l'interprète de Leonard Hofstadter dans la série à succès The Big Bang Theory a été entièrement ravagée par les flammes d'un impressionnant incendie, lundi 26 juin.

La propriété en question était un ranch situé à San Luis Obispo, soit à environ 300 kilomètres au nord de Los Angeles. L'acteur de 42 ans a vraisemblablement été épargné et n'a pas été directement touché par le feu qui s'est propagé dans plusieurs coins voisins de son domicile. D'autres résidences ont brûlé (près de 5 km² de terrain ont été touchés) mais aucune victime n'est à déplorer grâce à l'efficacité et au courage des pompiers.

Un drame qui rapprochera les communautés

Contacté par TMZ, Johnny Galecki a expliqué qu'il devait attendre que le feu soit entièrement contrôlé par les autorités avant de pouvoir revenir sur les lieux constater les dégâts. Dans un communiqué, le comédien hollywoodien a donné des nouvelles rassurantes avant d'exprimer sa reconnaissance. "Mes pensées vont à toutes les personnes de la région qui ont également subi des pertes causées par ce feu vicieux, une menace avec laquelle nous vivons constamment et qui peut paraître dingue pour certaines personnes mais avec laquelle nous composons parce que vivre dans notre belle région rurale en vaut la peine", a-t-il déclaré.

L'acteur a conclu son message en affirmant que ce nouveau drame ne l'empêcherait jamais de vivre dans ces régions, ajoutant qu'à la minute où les choses se seront de stabilisées, il sera temps de "reconstruire" les propriétés détruites. "Nous l'avons déjà fait avant, et nous aurons besoin de nous rassembler pour le faire à nouveau, et cela rapprochera et renforcera notre communauté. Merci infiniment au CalFire [le département de protection contre les feux et la protection de la forêt pour la Californie, ndlr] et au bureau de shérif. Je sais que vous vous battez pour notre sécurité. Je suis vraiment soulagé de savoir que personne n'a été blessé", a-t-il conclu.