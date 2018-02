The Corrs : Andrea Corr, 43 ans, canon en bikini

Fuyant les froides températures de son Irlande natale, la chanteuse Andrea Corr, du groupe The Corrs, a pris la direction de l'île de la Barbade, pour profiter du soleil et des eaux turquoise de la mer des Caraïbes.

Le 18 février, c'est sur la plage que l'on pouvait retrouver la chanteuse de 43 ans, détendue et savourant dans son bikini les chauds rayons du soleil. L'artiste affiche une très belle silhouette et un ventre plat, ce qui laisse imaginer qu'elle s'entretient avec attention pour conserver ce corps. Outre le bronzette et la trempette, Andrea Corr s'est aussi offert une virée en bateau avec ses enfants. Elle est la maman de Jean (née en 2012) et de Brett Junior (né en 2014), issus de son mariage avec le milliardaire Brett Desmond.

Côté musique, The Corrs (également composé de ses soeurs Caroline et Sharon et de son frère Jim), a sorti son dernier disque intitulé Jupiter Calling, l'an dernier.

Thomas Montet