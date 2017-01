The Game of Love : Alexandre a déjà tourné avec Gigi Hadid !

Chaque jour, on en sait un peu plus sur Alexandre, le candidat beau gosse de The Game of Love (NRJ12). Après avoir appris qu'il avait été marié à une danseuse de Danse avec les stars (TF1) et que celle-ci l'aurait trompé, nous savons désormais que le jeune homme a déjà tourné dans un clip auprès d'une bombe...

En effet, lors d'une séquence Bluff ou pas bluff menée par Aymeric Bonnery dans le Mad Mag d'Ayem Nour, Alexandre (31 ans) a été amené à révéler qu'il avait déjà tourné avec Gigi Hadid pour les besoins du clip How Deep Is Your Love de Calvin Harris. Bien entendu, les images de la participation furtive d'Alexandre ont aussitôt été diffusées et on le voit clairement à l'arrière d'un bateau non loin de la petite amie de Zayn Malik.

Invité à dévoiler des coulisses du tournage et à raconter comment il en était arrivé là, Alexandre a simplement indiqué : "C'était sur un yacht, avec Gigi Hadid, à Malibu. J'ai tout simplement passé un casting... et voilà !"

Plus loquace lorsqu'il s'est agi d'évoquer sa rupture avec la danseuse Emmanuel Berne (DALS), le jeune homme a confié : "Ça n'a pas duré longtemps, c'était assez expéditif. Ça a duré deux ans. (...) Elle m'a brisé le coeur", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Peut-être qu'elle est partie voir ailleurs. Peut-être qu'il y a eu une infidélité de sa part. En tout cas pas de la mienne. Elle a décidé de partir, de continuer sa vie."

Aujourd'hui, Alexandre est célibataire.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !