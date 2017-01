The Game of Love : Carl a déjà participé à une télé-réalité !

Le 2 janvier 2017, les téléspectateurs de NRJ12 ont fait la connaissance de Carl Charron de Rosemère, l'un des séduisants célibataires de The Game of Love. S'il était inconnu en France, le jeune homme de 25 ans avait une petite notoriété au Canada.

En effet, Carl a participé à la 2e saison de Vol 920, une télé-réalité diffusée sur la chaîne canadienne TVA l'an dernier. Ce Friends Trip canadien met en vedette 20 célibataires chargés de former des équipes et de s'affronter au cours d'épreuves dans différents pays. La team gagnante, en plus d'avoir la chance de s'envoler pour une nouvelle destination, a la possibilité de choisir les candidats qu'elle souhaite affronter. Et, entre deux défis, les participants avaient pour but de trouver l'amour.

Carl a eu la chance d'accéder à la grande finale et ainsi de se rendre en Norvège, au Maroc, en Russie, en Inde, au Kenya, en Thaïlande, aux Iles Fidji, en Nouvelle-Zélande, puis au Pérou. S'il n'avait pas remporté l'aventure, la beau brun avait trouvé l'amour dans les bras d'une candidate prénommée Audrey. "Lorsque je l'ai vue, je me suis dit que c'était certain que j'allais passer l'aventure avec elle", confiait-il au site nordinfo.com. Après quoi, il expliquait vouloir vivre du mannequinat et devenir acteur.

Instagram et Twitter : carl_charron