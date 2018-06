The Game of Love : Une candidate enceinte de son premier enfant

Surprise, le 7 juin 2018, une candidate de The Game of Love (NRJ12) a annoncé sa grossesse sur Instagram. Il s'agit de la belle Natascha Bintz. "Heureuse de pouvoir partager avec vous mon plus grand bonheur et ma plus belle réussite ! Comme vous le savez, je suis une femme qui vit sa vie sans dépendre des autres. Je prends mes propres décisions et je n'attends pas qu'une autre personne me procure du bonheur, et notamment ce que je souhaite le plus au monde : être une maman ! Il y a quelque temps, j'ai fait le choix de ne plus marcher seule, mais à deux et de réaliser mon rêve : agrandir la famille Bintz d'un petit membre, qui verra le monde en octobre prochain !", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle dévoile son beau baby bump.