The Game of Love : Une candidate violemment frappée, exclusion en vue ?

Rien ne va plus dans The Game of Love (NRJ12) !

En milieu de semaine dernière, Meddy (en couple avec Nadia) a intégré l'aventure. Et très vite, le jeune homme s'est attiré les foudres de certains de ses camarades. Ainsi, alors qu'il mixait dans le cadre d'une soirée organisée à la villa lors de l'épisode du 9 janvier, seules Nadia et Laurence étaient à ses côtés pour le soutenir.

Déçus de leur comportement, les tourtereaux ont souhaité faire une mise au point avec leurs colocataires dès le lendemain. Et ils ont malheureusement eu bien du mal à garder leur calme. En effet, Nadia n'a pas hésité à porter un coup au visage d'Anastasiya. Si Meddy n'a pas eu recours à la violence, il n'a pas été tendre avec Marvin et Alexandre.

"Tu fais l'hypocrite avec moi. Tu n'as pas de face. Tu es un plouc, personne ne te l'a dit ici. Ils ne sont pas honnêtes. Tout le monde parle derrière ton dos", a-t-il par exemple lancé à l'ex-mari d'Emmanuel Berne.

Face à ce comportement inacceptable, la production a pris la décision d'exclure temporairement Meddy et Nadia. Leur sort sera entre les mains des autres candidats lors de la prochaine cérémonie. Autant dire que ça sent mauvais pour eux !