The Good Doctor : Freddie Highmore, l'enfant star des années 2000, au casting

Ce mardi 28 août 2018, TF1 lance sa nouvelle série événement autour de l'univers médical, The Good Doctor. Réalisé par les créateurs de Dr House, le show relate l'histoire de Shaun Murphy, un jeune interne en chirurgie qui débarque dans un grand hôpital de Californie. La particularité de ce personnage est qu'il est atteint d'autisme et du syndrome du savant. Il s'imposera alors comme un docteur brillant mais devra constamment faire ses preuves auprès de ses collègues et des patients, du fait de ses difficultés à communiquer. Aux États-Unis, la série a déjà conquis des millions de téléspectateurs au point qu'elle a été renouvelée pour une deuxième saison.

Mais ce n'est pas tout. En plus de miser sur une nouvelle série médicale, les producteurs misent également sur l'acteur principal Freddie Highmore. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, vous l'avez sans doute déjà vu dans plusieurs films cultes. En effet, la carrière de ce jeune comédien de 26 ans est déjà bien remplie.

Il est notamment connu pour avoir joué dans les longs métrages Neverland, aux côtés de Johnny Depp et Kate Winslet en 2004, Charlie et la chocolaterie de Tim Burton en 2005, ainsi que dans la trilogie Arthur et les Minimoys de Luc Besson. En 2013, Freddie Highmore change de registre et se tourne vers le petit écran. Il nous fait alors froid dans le dos en incarnant le jeune Norman Bates dans la série télévisée Bates Motel, retraçant les événements qui se sont déroulés dans la famille Bates avant ceux du célèbre film Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock en 1960. Voilà un CV qui en dit long sur ses talents d'acteur.

Dans The Good Doctor, Freddie Highmore dévoile une nouvelle facette de ses capacités devant la caméra et bouleverse dans son rôle d'apprenti médecin autiste. Interrogé par nos confrères du Parisien en février dernier, l'acteur britannique reconnaissait sa chance de participer à un tel projet : "Je n'aurais pas imaginé qu'un projet aussi intéressant me tomberait dessus aussi vite. Cela paraissait trop beau pour être vrai."

Découvrez le premier épisode de The Good Doctor dès 21h sur TF1 ce mardi 28 août 2018