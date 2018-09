The Good Doctor : Pourquoi Freddie Highmore aurait pu ne jamais y jouer

Depuis le 28 août 2018, TF1 diffuse la série The Good Doctor. Elle suit les aventures de Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste qui tente de se faire une place au sein d'un prestigieux hôpital. Un personnage incarné par Freddie Highmore (26 ans).

Le jeune homme aurait bien pu ne jamais se glisser dans la peau de Shaun. En effet, quand le créateur David Shore l'a contacté pour lui proposer de jouer dans sa série, Freddie Highmore a refusé. La raison ? Trois jours séparaient le tournage du dernier épisode de Bates Motel (il a incarné Norman Bates durant cinq saisons) de celui du premier épisode de The Good Doctor. L'acteur ne se sentait donc pas à l'aise à l'idée de se lancer de nouveau dans un gros projet comme il l'a expliqué au magazine Adweek l'an dernier.

"Lorsqu'on vient de terminer une série qui a duré cinq saisons, on est au conscient de l'engagement que ça nécessite. Si bien qu'il faut choisir sagement ce qu'on va faire ensuite, au risque de se retrouver sur quelque chose qu'on n'a pas envie de faire pendant des années et des années. Je crois que j'avais juste besoin de rentrer chez moi et de me poser", a-t-il déclaré. Mais David Shore l'a convaincu "que ce serait un projet merveilleux dont [il aimerait] faire partie".

Le créateur avait raison puisque la première saison de Good Doctor a cartonné aux Etats-Unis. Elle a été suivie par plus de 16 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui lui a valu une nomination aux derniers Golden Globes. Sur TF1, le lancement a réuni 6 590 000 téléspectateurs en moyenne.