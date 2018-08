The Good Wife : Josh Charles est papa

Josh Charles et sa femme Sophie Flack ont donc accueilli dans leur vie une petite fille, le mercredi 22 août 2018. L'acteur a posté une vidéo et un message sur son compte Instagram pour célébrer la naissance du bébé, alors qu'il se produit actuellement à Broadway, à New York.

"Notre fille a programmé sa naissance afin que je puisse jouer les deux représentations d'hier. Un jour que je n'oublierai pas !", a écrit Josh Charles sur Instagram, le 23 août, en légende d'une vidéo de sa loge pleine à craquer de ballons, photos, fleurs et autres petits cadeaux, roses. Visiblement, sa fille est née à un moment où il n'était pas sur scène, alors qu'il joue dans le spectacle Straight White Men, sur les planches de Broadway.

Josh Charles, connu des téléspectateurs pour son rôle dans The Good Wife, et sa femme Sophie Flack, qui est une ancienne danseuse du prestigieux ballet de New York aujourd'hui artiste visuelle et romancière, sont déjà les parents de Rocco, âgé de 3 ans. Le couple est marié depuis 2013.