The Handmaid's Tale – La Servante écarlate : 5 raisons qui expliquent son succès

Alors que la deuxième saison de The Handmaid's Tale – La Servante écarlate sera diffusée dès le mois d'avril sur Hulu et OCS, les téléspectateurs peuvent désormais (re)découvrir les dix premiers épisodes du show à succès dans leur salon avec la sortie du DVD et du disque Blu-ray. À cette occasion, Purepeople fait la liste des 5 raisons qui expliquent le succès de ce programme...

Le roman

À l'origine était le livre, celui de Margaret Atwood à qui l'on doit des romans, des livres pour enfants, des poésies... Touche-à-tout, elle excelle dans l'univers de l'anticipation et sa dystopie La Servante écarlate publiée en 1987 connaît un grand succès. Elle explore en effet comme personne des questions éthiques, sociales et économiques, créant des personnages toujours passionnants. Le roman est d'ailleurs l'un des livres que l'engagée Emma Watson cachait à Paris. D'ailleurs, Margaret Atwood est productrice et consultante sur le projet de série.

Le casting

Elisabeth Moss est un choix parfait pour le rôle d'Offred/Defred ! L'actrice de Mad Men a montré l'étendue de son talent avec ce rôle, décrochant de prestigieux Emmy Award l'an dernier et un Golden Globe cette année. Si tout le casting est impeccable, on citera également Samira Wiley alias Moira, découverte dans Orange Is the New Black, nommée aux Emmy en second rôle.

Le sujet plus que jamais dans l'air du temps

Le livre a beau avoir été écrit il y a trente ans, il est plus que jamais d'actualité. Le propos de la série résonne ainsi avec de nombreuses questions désormais sous tous les projecteurs concernant la place des femmes et leurs droits. The Handmaid's Tale est une dystopie qui fait froid dans le dos car elle possède des éléments crédibles...

Aussi effrayant que bouleversant

L'angoisse psychologique de la série va de pair avec l'émotion qu'elle suscite. The Handmaid's Tale questionne le téléspectateur et ses personnages, magnifiquement écrits, sont tour à tour bouleversants ou traumatisants.

La qualité de la mise en scène

Golden Globe de la meilleure série dramatique en 2018, The Handmaid's Tale peut se targuer d'avoir une équipe technique à la hauteur du sujet et du casting. Reed Morano a été acclamée pour la réalisation des deux premiers épisodes et la direction artistique, les décors ou les costumes sont régulièrement applaudis. De quoi permettre de plonger les téléspectateurs dans un univers puissant !