The Hills bientôt de retour sur MTV : une des stars manque à l'appel

Dans la bande-annonce de The Hills : New Beginnings, les fans retrouveront le même décor californien mis en scène sur les paroles de la chanson Unwritten de Natasha Bedingfield. Seulement, cette nouvelle version se fera sans Lauren Conrad. Après avoir partagé sa vie de lycéenne dans Laguna Beach, puis d'étudiante à Los Angeles dans The Hills, la jeune femme, qui a quitté l'émission en 2009, préfère aujourd'hui se concentrer sur sa vie de styliste et maman.

La jolie blonde a fait du chemin depuis ses déboires sentimentaux avec Brody Jenner. L'étudiante en stylisme d'hier est aujourd'hui une entrepreneuse émérite avec sa ligne de vêtements LC Lauren Conrad pour les magasins américains Kohl's. Devenue un véritable gourou lifestyle avec son blog, elle a publié pas moins de neuf livres tout en fondant The Little Market, une marketplace à but non lucratif. Côté vie privée, Lauren Conrad est pleinement épanouie depuis son mariage avec William Tell en 2014 et l'arrivée de leur petit garçon Liam, aujourd'hui âgé de 13 mois.