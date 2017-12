The Illusionists 2.0 : 7 champions de la magie réunis, l'expérience ultime !

Qui, parmi les millions de spectateurs et téléspectateurs des films Insaisissables et Insaisissables 2, ne s'est pas pris à rêver de se faire mystifier en vrai par "les 4 Cavaliers" (à l'écran, les acteurs Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher et Dave Franco) ? Avec The Illusionists 2.0 : la nouvelle génération de magiciens, l'expérience est désormais réalité, façon 7 mercenaires magiques !

Luis de Matos, Le Maître Magicien ; James More, Le Maître de L'Artifice ; Yu Ho-Jin, Le Virtuose ; Enzo, L'Insaisissable ; Leonardo Bruno, L'Alchimiste ; Andrew Basso, Le Roi de L'Evasion ; Gus, Le Manipulateur : ils sont en effet pas moins de sept, parmi les plus grands magiciens du monde, à associer leurs talents pour bluffer le public.

Colossal succès à Broadway et à Londres, déjà acclamé en 2016 aux Folies Bergère, le show The Illusionists revient en France avec un nouveau spectacle et des numéros inédits, au Palais des Congrès à Paris du 22 au 28 décembre 2017 et en tournée en province du 27 février au 29 avril 2018. Infos et réservations sur le site officiel du spectacle.

Le Virtuose, le Roi de l'Évasion et le Manipulateur ont tout récemment pu livrer un aperçu de leurs capacités lors d'un court showcase organisé par nos confrères de Purebreak dans les locaux de Webedia et se jouer de certains des collaborateurs de la société. Sur scène, le public français pourra aussi retrouver le régional de l'étape, Enzo l'Insaisissable, qui a triomphé ces deux dernières années au Casino de Paris et aux Folies Bergère.

Prêts à tenter de percer à jour les secrets des champions de l'illusion ?