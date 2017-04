The Island 3 - Bruno aminci : Son avant/après impressionnant !

C'est le grand jour ! Ce lundi 10 avril 2017, M6 a donné le coup d'envoi de The Island, les naufragés. 22 candidats ont accepté de survivre pendant vingt-huit jours dans des conditions extrêmes. Plus extrêmes que les saisons passées puisque, cette année, les 11 femmes et 11 hommes ont été mis dans les conditions réelles d'un naufrage. L'explorateur Mike Horn les a en effet abandonnés sur un archipel du Panama par petits groupes, à des moments différents. Leur but ? Retrouver la civilisation par leurs propres moyens.

Le public a eu le plaisir de découvrir un groupe de 4 femmes, un de 3 hommes, un groupe mixte de 5 naufragés et un groupe mixte de 10 naufragés dans lequel on peut retrouver Bruno. Et les téléspectateurs l'ont bien compris, le pharmacien de 44 ans de Levallois-Perret est l'un des personnages forts de cette nouvelle aventure.

Il faut dire que ce papa de deux enfants s'est entraîné avant le tournage, comme en témoignent des vidéos postées sur son compte Facebook. Au menu : dégustation de vers, de sauterelles et brossage de dents au charbon. Mais, bien que préparé, Bruno n'a pas échappé à la traditionnelle perte de poids sur l'île.

La sienne est d'ailleurs particulièrement incroyable comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. On imagine donc que son aventure a été très éprouvante.