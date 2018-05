The Island – Camille Cerf critiquée sur son poids : Sa réponse sans détour !

Mardi 22 mai 2018, M6 diffusait un nouveau numéro de The Island Célébrités. Via les réseaux sociaux, Camille Cerf, au casting de l'émission, a répondu à quelques questions et commentaires des téléspectateurs. Si certains lui ont demandé comment elle avait fait pour survivre seule sur une île, d'autres se sont attaqués à... son poids.

Sur Twitter, une internaute a laissé entendre que notre Miss France 2015 n'était pas aussi mince qu'elle le pensait. Des propos auxquels la jolie blonde de 23 ans n'a pas tardé à répondre. "Haha j'avoue que ça fait un moment que je ne rentre plus dans du 34. Mais en vrai, on s'en fiche non ?", a alors lâché Camille Cerf, largement soutenue par ses fans sous le message.