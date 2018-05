The Island Célébrités : L'incroyable salaire des candidats dévoilé

Le 15 mai dernier, M6 donnait le coup d'envoi de The Island Célébrités. Priscilla Betti, Brahim Zaibat, Stomy Bugsy, Louisy Joseph, Olivier Dion, Amaury Leveaux, Christian Califano, Gwendal Peizerat, Émilie Gomis, Camille Cerf et Lââm ont accepté de s'envoler pour une île du Pacifique afin de jouer les Robinson Crusoé.

Tous devaient se débrouiller pour trouver de la nourriture et de l'eau afin de survivre. Une vie bien loin de leur confort quotidien. Et, pour participer à ce tournage, toutes les personnalités ont reçu une belle somme selon les informations de Géraldine Maillet. Dans le numéro Touche pas à mon poste (C8) du 16 mai 2018, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a en effet dévoilé le salaire des candidats pour deux semaines de tournage.

"Pour quinze jours de tournage, ils ont touché entre 15 000 et 40 000 euros", a-t-elle confié. Des chiffres qui font rêver ! Néanmoins, elle n'a pas dévoilé quelle personnalité avait touché la plus grosse somme pour participer à The Island Célébrités. Un tournage éprouvant.

Lors d'une interview accordée à Purepeople, Priscilla Betti nous avait confié avoir souffert des piqures de moustiques : "Je pense que le plus difficile, ça a été les chitras, les moustiques, qui nous ont piqués constamment. Ça, ça été vraiment difficile pour moi. Ça aurait été une des raisons pour lesquelles j'aurais pu abandonner l'aventure car en fait on n'avait aucun répit ! Jour et nuit, par n'importe quel temps, ils étaient là. Sur la plage, dans la forêt, partout... C'était horrible !"