The Island : Comment la prod' a caché aux naufragés l'existence des 4 équipes ?

Lundi 10 avril 2017, M6 a lancé la troisième saison de The Island. Pour cette édition, la production a réparti 22 candidats dans quatre équipes : un groupe composé de quatre femmes, un de trois hommes, un autre mixte qui regroupe dix naufragés et un dernier, également mixte, de cinq personnes. Mike Horn a ensuite fait croire à chaque équipe qu'elle était la seule participante ! Un mensonge qui a demandé une sacrée organisation à la production...

Afin que chaque groupe ignore l'existence des autres, les candidats ont tous été largués dans des endroits différents d'un archipel du Panama. Une précaution nécessaire parmi tant d'autres pour que la surprise ne soit pas gâchée.

Et ce n'est pas tout, comme le révèlent nos confrères du magazine Télé 2 semaines, la production a en effet mis de gros moyens en oeuvre pour maintenir le suspense. S'il est arrivé que des candidats se croisent lors du stage de survie, ils n'avaient pas le droit de communiquer entre eux. En plus d'ignorer les noms, âges et métiers des autres participants, ils ne pouvaient donc pas s'adresser la parole. Les groupes ont fait le voyage chacun de leur côté. La production a réservé quatre vols et quatre hôtels différents pour être certaine que les joueurs soient persuadés d'être les seuls sélectionnés pour l'aventure. Un sacré casse-tête !