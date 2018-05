The Island : De la triche en plein tournage, un candidat "massacré" par la prod'

Ce mardi 15 mai 2018, M6 diffusera une édition spéciale Célébrités de The Island. Ainsi Lââm, Priscilla Betti, Camille Cerf, Amaury Leveaux, Stomy Bugsy, Brahim Zaibat ou encore Louisy Joseph vont-il devoir survivre durant deux semaines sur une île. Un véritable challenge pour ces stars habituées au confort. D'ailleurs, un candidat a révélé avoir triché lors du jeu !

Interviewé par nos confrères de Télé Loisirs, l'ancien nageur olympique Amaury Leveaux révèle avoir rusé durant le tournage de The Island Célébrités. "Le deuxième jour, on arrive à faire du feu car je demande à un pêcheur que j'ai rencontré dans les alentours de nous donner le feu", confie alors le sportif. Une tricherie qui n'est pas passée inaperçue : "Quand la production l'a vu, ils nous ont massacré la gueule !" Les équipes de tournage ont alors "immédiatement éteint" le feu obtenu.

En acceptant de participer au jeu d'aventure, Amaury Leveaux était loin de se douter de ce qui l'attendait. "À la base, quand on me l'a proposé, je n'avais pas envie de faire l'émission. J'ai refusé. Je me suis dit que c'était une télé-réalité, que ce ne serait pas vraiment de la survie. Mais non, on n'a vraiment rien eu", raconte-t-il alors.

Il n'est pas le seul candidat de la saison à avoir été surpris. Camille Cerf nous avait également révélé avoir pris le terme survie à la légère : "Je m'attendais, surtout dans une édition spéciale célébrités, à être un peu chouchoutée. Et en fait, pas du tout ! (...) C'était autre chose que ce que je pensais."

Rendez-vous ce mardi 15 mai 2018 dès 21h sur M6 afin de suivre The Island Célébrités !