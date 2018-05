The Island : Lââm "soûlante", Camille Cerf "princesse"... Mike Horn balance

Le 15 mai prochain, M6 diffusera une édition spéciale Célébrités de The Island. À cette occasion Mike Horn a accordé un entretien à nos confrères de Télé Loisirs. L'aventurier expérimenté en a alors profité pour balancer sur certains stars du programme comme Lââm ou encore Camille Cerf.

À propos de la chanteuse, Mike Horn n'a pas été tendre... "Elle parle trop ! Elle est soûlante et exubérante", a-t-il lancé. Et de s'expliquer un peu plus : "Ce n'est pas une critique mais, pour le bien-être du groupe, je lui ai demandé de moins parler. Quand on est fatigué, qu'on a faim, qu'on a soif, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui brasse de l'air."

Si l'interprète du titre Petite Soeur en a pris pour son grade, Camille Cerf n'est pas en reste. En effet, notre Miss France 2015 a également été taclée par Mike Horn. "C'était la petite princesse. Quand elle est arrivée sur l'île, elle pensait participer à une émission de télévision, a-t-il raconté. Dès les premières minutes, je l'ai vue morte de rire avec sa cadreuse alors que, logiquement, elle aurait dû être stressée, même paniquée."

Un comportement qui a poussé l'aventurier à agir : "J'ai décidé de changer le scénario de l'émission, de la séparer de sa cadreuse et de la laisser seule sur l'île. C'est à ce moment que la réalité l'a rattrapée. Son visage a changé, elle s'est mise à pleurer."

Une version qui rejoint celle de Camille Cerf. Pour Purepeople.com, l'animatrice de NRJ12 avait indiqué que l'aventure était "plus dure" que ce à quoi elle s'attendait. "En fait, on dit toujours que les jeux télé sont truqués, que les candidats de Koh-Lanta dorment à l'hôtel, que ceux de The Island ont à manger... Du coup, je m'attendais, surtout dans une édition spéciale célébrités, à être un peu chouchoutée", avait-elle déclaré.

Rendez-vous dès mardi 15 mai à 21h sur M6 pour suivre The Island Célébrités !