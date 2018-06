The Island, le casting réuni... sans Camille Cerf: La triste raison de son absence

Mardi 5 juin 2018, pour la dernière diffusion de The Island célébrités (M6), l'ensemble des candidats du programme se sont réunis à Paris. Tous étaient là... ou presque. En effet, Camille Cerf manquait à l'appel. En story sur Instagram, notre Miss France 2015 a révélé les tristes raisons de son absence.

"Normalement, je devais rejoindre tout le monde à Paris pour qu'on regarde tous ensemble. Malheureusement, j'ai eu un petit souci avec mon chat que vous connaissez très bien, Inès", confie la jolie blonde de 23 ans. Et de raconter la mésaventure de l'animal : "En fait, j'habite au deuxième étage et elle était tout le temps sur le balcon à bronzer. Elle est montée sur le rebord et elle est tombée !"

Il s'agit là d'un "petit accident" sur lequel Camille Cerf se veut rassurante. "Rien de très grave, elle a juste des anti-inflammatoires, assure-t-elle. On a fait tous les examens pour être sûres qu'il n'y avait rien de cassé. Et là, je vais la chercher à la clinique mais je dois la garder en observation toute la nuit."

Elle aurait adoré retrouver ses camarades Lââm, Brahim Zaibat, Amaury Leveaux, Priscilla, Christian Califano, Gwendal Peizerat, Emilie Gomis, Louisy Joseph, Stomy Bugsy ou encore Olivier Dion, malgré cela, l'animatrice de NRJ12 a décliné l'invitation. "Mon chat, c'est comme mon bébé, je ne peux pas l'abandonner. Mais je suis avec eux par la pensée", conclut-elle.