Thé ou Café, les adieux de Catherine Ceylac : "Je suis émue mais heureuse"

Depuis 1996, l'émission Thé ou café accompagne en douceur le petit-déjeuner des téléspectateurs de France Télévisions. Un programme qui a accueilli pendant toutes ces années des stars et personnalités internationales telles que Rania de Jordanie, Dustin Hoffman, Jane Fonda, Alain Delon – pour l'avant-dernière de l'émission diffusée le 24 novembre 2018 –, Charles Aznavour... Mais voilà à la surprise générale, après vingt-deux ans de bon et loyaux services, l'émission tire sa révérence.

Samedi 1er décembre, pour son dernier numéro, Thé ou Café revisitera son album familial avec des extraits des moments forts, comme la rencontre de Catherine Ceylac avec l'abbé Pierre. "Je suis entourée de sept invités qui excellent chacun dans un domaine artistique : Arielle Dombasle, Amélie Nothomb, Thierry Marx, Philippe Geluck, Chantal Ladesou, Laurent Gerra et Louis Chedid, qui m'a fait la joie d'interpréter un titre qui me tient à coeur", raconte l'animatrice à Télé 7 Jours.

Pour cette dernière, la journaliste a confié être "émue mais heureuse de la belle émission" qu'elle venait de tourner. "Depuis que nous savons que le programme s'arrête, nous avons reçu le soutien de 120 personnalités et Jeannette Bougrab a même lancé une pétition. Ça nous a fait du bien. À la fin de l'enregistrement, tout le personnel de France Télévisions a envahi le plateau en applaudissant. Ce qui m'attriste le plus n'est pas l'arrêt de l'émission en tant que telle, mais la disparition de ce type de format, qui remplissait à merveille son rôle de service public", poursuit-elle.

Lors d'une interview accordée à Quotidien (TMC) en juin dernier, l'animatrice de 64 ans est revenue sur le choix d'arrêter l'émission. "C'est un argument économique. Elle coûte 40 000 euros. Ce n'est pas cher du tout. Sans compter que, déjà, on avait réduit de 30% notre budget l'année dernière. Et puis, elle coûte peut-être un peu mais elle est rentable puisqu'on a une image de marque. On est leaders en audience, c'est hyper important. On a des téléspectateurs depuis que j'ai créé cette émission, c'est-à-dire depuis 1996. On a aujourd'hui 560 000 téléspectateurs à 7h du matin ou à 10h du matin. Il faut le faire, quand même."