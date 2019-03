The Prodigy : Mort de Keith Flint, chanteur charismatique du groupe anglais

The Prodigy a marqué la scène électronique britannique et mondiale. Keith Flint, le chanteur punk du groupe, a été retrouvé mort le 4 mars 2019 à son domicile de Great Dunmow dans l'Essex, en Angleterre. Il avait seulement 49 ans.

Un porte-parole de la police a raconté au Sun que les autorités ont été appelées sur place pour s'assurer que tout allait bien. Keith Flint a été retrouvé mort par les officiers, qui ont dans la foulée prévenu ses proches. Pour le moment, son décès n'est pas considéré comme suspect.

Keith Flint a fait la rencontre de Liam Howlett dans une rave au début des années 1990. Ce dernier est alors en passe de devenir l'un des DJ les plus influents de la scène rave de Manchester. Quand Flint découvre les morceaux de Howlett, il l'encourage à les jouer live en lui proposant de monter sur scène à ses côtés pour danser : The Prodigy est né. Après deux albums, Keith Flint s'empare du micro pour les singles Firestarter, Breathe ou encore Smack My Bitch Up, extraits de l'album culte The Fat of The Land paru en 1997. À ce jour, l'album s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde.

Flint ne quittera jamais The Prodigy, dont le dernier album, No Tourists, est sorti en 2018. En tant que chanteur, il avait créé un autre groupe, Flint, dont le premier album Device #1 n'est jamais sorti. Flint a fait cependant fait plusieurs concerts et sorti un single.

Keith Flint était marié à la DJ japonaise Mayumi Kai. Il vivait à ses côtés à la campagne une vie plus rangée. C'était également un passionné de courses de moto.