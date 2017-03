The Voice 6: Delaurentis, Ann-Shirley et JJ envoûtent, Mika se bat pour Juliette

Samedi 18 mars 2017, TF1 proposait dès 20h55 le 5e numéro de The Voice 6. Les coachs Zazie, M. Pokora, Mika et Florent Pagny ont-ils réussi à obtenir les Talents de leurs rêves lors de cette nouvelle émission consacrée aux auditions à l'aveugle ? La réponse est ci-dessous !

JJ (24 ans)

C'est JJ qui ouvre le bal de cette nouvelle salve des auditions à l'aveugle. Très timide étant plus jeune, il a trouvé le moyen de se libérer grâce à la musique. "Sur scène, je suis un autre personnage", confie-t-il avant de se lancer dans une interprétation énergique de Baby I'm Yours de Breakbot.

Dès les premières secondes, Zazie et Florent Pagny buzzent, séduit par la précision de sa voix. Ils sont très vite suivis de Mika et M. Pokora qui ne peuvent s'empêcher de se lever pour danser. "C'était funky (...). Il y a tout ce qu'il fallait. C'était un bonheur de se retourner et de te voir sur scène", confie notamment le beau blond pour le convaincre de rejoindre ses troupes. Cela ne suffit malheureusement pas !

JJ rejoint l'équipe de Mika

Ann-Shirley (22 ans)

Si Marie Goudier (19 ans) ne réussit pas à convaincre les coachs de se retourner en reprenant La vie par procuration de Jean-Jacques Goldman, Ann-Shirley fait mouche. La jeune femme, qui a grandi dans une famille de musiciens, a commencé le piano dès l'âge de 6 ans. Elle a également fait de la chorale et a participé à de nombreux concours de chant.

C'est donc plutôt confiante qu'elle se lance au piano sur Hometown Glory d'Adele. Une prestation douce et émouvante qui touche Florent Pagny, Zazie, M. Pokora et Mika en plein coeur. Elle a même le droit à une standing-ovation ! "On sent tout le tissu d'une femme : la fragilité et la complexité. Merci pour ce danger qui n'en est pas un, c'est magnifique", déclare l'interprète de Rue de la paix. M. Pokora salue quant à lui son interprétation et sa simplicité, Florent Pagny la magie de sa voix et son physique de rêve et Mika sa grâce. Mais elle ne peut en choisir qu'un.

Ann-Shirley embarque pour la team Pokora

Guylaine (40 ans)

C'est seule que la standardiste dans une clinique à Montpellier a appris à chanter le lyrique et le gospel. Elle met toutefois sa passion en suspend à 27 ans après être tombée enceinte. Mais ses enfants étant grands aujourd'hui, elle prend la décision de penser à elle et de tenter de percer dans le milieu de la musique.

C'est donc gonflée à bloc qu'elle se présente aux auditions à l'aveugle pour interpréter Vissi d'Arte de Giacomo Puccini. Une prestation lyrique qui séduit sans surprise Florent Pagny. Mika aussi se retourne pour ce puissant Talent, à la grande surprise de son collègue qui a sorti un album lyrique intitulé Baryton en 2012.

Florent Pagny parle d'un "organe magistralement maîtrisé" et l'interprète de Love Today confie que sa prestation mérite que l'on se retourne.

Guylaine rejoint l'équipe de Mika

Delaurentis (37 ans)

Avec un papa pianiste de Jazz, impossible pour elle de ne pas baigner dans le milieu de la musique. A 24 ans, elle découvre la "musique assistée par ordinateur" et le push, un instrument de musique qui lui permet de créer un son électro-pop.

Accompagnée de son instrument, elle se lance dans une interprétation originale de Ring My Bell d'Anita Ward. De quoi étonner les coachs et faire buzzer Zazie, M.Pokora et Florent Pagny. La chanteuse parle de "proposition artistique étonnante et singulière" et souligne l'émotion dans sa voix : "Il y a une humanité profonde." M. Pokora explique quant à lui qu'il sent son expérience et il met en avant sa fraîcheur.

Delaurentis choisi Zazie

Claire Gautier (17 ans)

Jérôme (29 ans), masseur-kinésithérapeuse ne tire pas son épingle du jeu. Claire, dont on ne découvre pas le visage avant que Mika ne buzze, réussit en revanche son pari. Au piano, elle reprend Nightcall de Kavinsky. Zazie, également séduite, se retourne pour le plus grand malheur de son collègue.

"Tu fais partie de ces talents qui m'ont ému", confie le chanteur britannico-libanais avant de préciser qu'elle pourrait être un exemple dans le futur. "Tu as une faculté à émouvoir qui est un très bon truc dans ta besace, avec de l'innocence en même temps", explique sa rivale. Pas assez convaincant pour la jeune fille.

Claire Gautier embarque pour la team Mika

Lucie (17 ans)

Nouveau talent dont on ne découvre pas le visage dans un premier temps. "On m'a souvent dit que ma voix ne correspondait pas à mon physique", explique Julie Menet (17 ans) dans son portrait. Et de préciser qu'elle veut rendre ses parents fiers. Son interprétation "trop parfaite" de Who's Lovin' You des Jackson 5 ne convainc malheureusement pas. Clément (22 ans a le droit au même sort. Heureusement, Lucie échappe au proverbe "jamais deux sans trois".

Elle choisit It's A Man's World de James Brown dans le but de donner des frissons aux coachs, en particulier à Mika, l'un de ses artistes favoris. Mission réussie, ce dernier la buzze. Tout comme Florent Pagny, M. Pokora et Zazie qui sont séduits par sa douceur, sa fraîcheur et sa maîtrise. Après avoir entendu les arguments de chacun, Lucie fait un choix surprenant.

Lucie rejoint l'équipe de Florent Pagny

Vincent (23 ans)

Depuis 3 ans, il frappe aux portes des bars et piano-bars, sans succès. Participer à The Voice 6 est donc une grosse opportunité pour le Talent. Il se lance dans une interprétation d'All I Ask d'Adele.

Interpellé, M. Pokora se retourne et il est le seul. "Techniquement, il y a vraiment de quoi faire. Après, il y avait pas mal de choses inutiles (...), mais je préfère retirer des choses plutôt qu'en mettre. Je suis très content que tu sois dans mon équipe", confie-t-il.

Vincent intègre la team Pokora

Juliette (18 ans)

Encouragée par son papa à poursuivre son rêve de devenir chanteuse après son Bac en poche, la jeune femme tente de se faire une place dans ce milieu. The Voice est donc une énorme chance. C'est avec Ces idées-là de Louis Bertignac qu'elle tente de se faire une place dans le concours. Bingo, Mika, M. Pokora et Florent Pagny sont envoûtés à tel point qu'ils lui demandent d'interpréter un titre de Dick Rivers.

Si pour Florent Pagny il lui manque un peu de niaque, Mika est loin d'être d'accord et se "bat" avec le coach pour lui faire entendre raison. De quoi se faire remarquer.

Juliette préfère rejoindre l'équipe de Mika

Lidia Isac (23 ans)

Adee Pi n'a pas la chance de rejoindre l'aventure contrairement à Lidia. L'étudiante en journalisme a une passion : chanter en Français. "Chanter en Français, c'est comme faire l'amour", admet celle qui a représenté la Moldavie à l'Eurovision 2016.

C'est le titre Ordinaire de Robert Charleblois qu'elle choisit pour se démarquer. Après plusieurs minutes, Florent Pagny se retourne pour ce Talent d'exception : "Je ressens la force et la puissance que tu as. On en a besoin dans The Voice."

Lidia fait partie de la team Pagny

En résumé

L'équipe de M. Pokora : Lisandro Cuxi, Fonetyk et Dama, Karla, Ry'm, Lily Berry, Ophée, Sacha, Angelo Powers, Aurelle, Vincent, Ann-Shirley, Vincent





L'équipe de Florent Pagny : Syrine, Candice Parise, Kap's, Camille Esteban, Nathalia, Bulle, Damien, Romain, Lidia Isac, Lucie





L'équipe de Mika : Vincent Vinel, Agathe, Samuel M, Elise Mélinand, Imane, Incantèsimu, Morgan, Marvin Dupré, JJ, Guylaine, Claire Gautier, Juliette



L'équipe de Zazie : Marius, Hélène, Will Barber, Julia Paul, Emmy Liyana, Alexandre Sookia, Audrey, Matthieu, Color Of Rice, Léman, Manoah, Delaurentis