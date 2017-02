The Voice 6 : Florent Pagny pas tendre avec les nouvelles règles du jeu !

Samedi 18 février, The Voice revient en prime time sur TF1 avec une sixième saison pleine de nouveautés. Outre l'arrivée de M. Pokora dans le fauteuil de coach délaissé par Garou, certaines règles bien connues des téléspectateurs ont également été changées... Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde !

Interrogé par nos confrères de TV Magazine, le taulier du concours Florent Pagny (55 ans) n'a pas caché que la nouvelle mécanique du jeu le rendait dubitatif. En effet, désormais, si aucun coach ne se retourne sur un Talent lors des auditions à l'aveugle, celui-ci quittera aussitôt le plateau et ne pourra écouter les commentaires des coachs que depuis les coulisses, auprès des siens. Deuxième nouveauté, le "vol de talent" autrefois limité à une utilisation par coach deviendra permanent lors des battles !

Ainsi, concernant le fait de ne plus pouvoir s'expliquer face aux candidats non retenus, Florent Pagny a commenté : "Ce n'est pas agréable pour moi, mais j'ai l'air d'être le seul, donc c'est le public qui décidera. (...) Je suis quelqu'un de franc, je préfère dire les choses en face. Il y a un petit côté fuyant qui me dérange dans cette règle." Et d'indiquer à propos du "vol de Talent" désormais permanent : "Je trouve que ça revient à une forme d'infidélité. Ce n'est pas pour moi non plus. Mais cela donne énormément d'espoir aux talents. Pour le coup, j'y trouve des points favorables, mais j'ai fait en sorte de ne pas me retrouver dans cette situation. Par contre, les autres se sont éclatés ! (Rires)"

Également questionné par nos confrères de Télé 7 jours, Florent Pagny a évoqué cette franchise qui est sa marque de fabrique depuis de nombreuses années. "Il faut avoir une ligne de conduite. Je suis le même sur scène, chez moi ou dans The Voice. Et je ne changerai pas ! Très vite, tout petit, j'ai assimilé la notion de franchise. Je ne faisais que des conneries. J'étais tout le temps puni, mais j'assumais. Si on accusait quelqu'un à ma place, je me dénonçais immédiatement", s'est-il rappelé.

Au cours de cet entretien, l'artiste a également admis qu'il pensait prendre quelques années de repos loin des médias à partir de 2018... après la 7e édition de The Voice si l'on veut encore de lui. "Je vais pouvoir m'arrêter, prendre ces quatre ou cinq ans de repos dont j'ai souvent parlé, loin de tout. Ça m'emmène à 60 ans. Je reviendrai alors", a-t-il annoncé.

Deux interviews à retrouver en intégralité dans TV Magazine et Télé 7 jours, actuellement en kiosques.