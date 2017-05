The Voice 6 : Hélène sosie de Lily-Rose Depp ? La Toile s'enflamme !

Après l'épreuve ultime, 16 Talents ont pu accédé au premier live de The Voice 6, diffusé samedi 20 mai 2017 sur TF1. Finalement, à l'issue de ce prime, quatre d'entre eux ont été éliminés : Les Sugazz, Julia Paul, Emmy Liyana et Dilomé.

Vincent Vinel, Audrey, Imane, Hélène, Lucie, Shaby, Marvin Dupré, Nicola Cavallaro, Matthieu, Marius, Lisandro Cuxi et Ann-Shirley poursuivent ainsi l'aventure, et nous donnent rendez-vous pour le second live de The Voice 6 samedi prochain.

Sur Twitter, la soirée a été vivement commentée par les téléspectateurs, qui ont alors donné leur avis sur les différentes prestations... mais pas seulement. En effet, lors de ce premier direct, nombreux ont été ceux à noter une ressemblance entre la jolie Hélène et Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp.