The Voice 6 : Jenifer, dans un look baroque, charme les coachs !

"Visite surprise !", c'est avec ses deux mots et une photo de sa fine silhouette devant le grand "V" de The Voice que Jenifer a confirmé, sur Instagram, son retour dans l'émission musicale de TF1 qu'elle connaît si bien et qu'elle a quittée il y a deux saisons maintenant.

Comme prévu, la chanteuse française de 34 ans a bien participé à The Voice, la suite ce samedi 25 février. Actuellement en tournée dans toute la France avec un spectacle célébrant ses quinze ans de carrière, Jenifer a interprété Aujourd'hui, extrait de son dernier album Paradis Secret.

Habillée d'une petite robe baroque verte et rose, décorée d'imposants colliers en perles, l'ancienne coach de The Voice (qui officie toujours dans la version Kids) a séduit le public mais aussi ses anciens camarades. Si elle a reçu une standing ovation de la part des quatre jurés (Zazie, M. Pokora, Mika et Florent Pagny), Jenifer a également pu entendre un "elle a envoyé la petite" de Florent Pagny, conquis. Si la pétillante brune s'est dit heureuse de revenir, elle a également concédé que "c'est très impressionnant de se retrouver ici". Egalement sous le charme de celle qu'il connaît depuis des années, Nikos Aliagas a trouvé un "côté James Bond girl" à celle qu'il a vu sacrée le 12 janvier 2002 lors de la première édition de la Star Academy.

L'animateur n'a pas manqué de rappeler que Jenifer sillonne actuellement la France et qu'elle se produire à Paris les 17, 18, 20 et 21 mars "dans un endroit étonnant" : sous un chapiteau installé au jardin de Bagatelles.

A l'affiche du film Tous en scène (elle prête sa voix à un cochon prénommé Rosita), elle reviendra sur TF1 le 6 mars prochain à l'occasion de la diffusion tant attendue du nouveau spectacle des Enfoirés baptisé Mission Enfoirés. Le premier sans Jean-Jacques Goldman.