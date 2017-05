The Voice 6 - Karine Ferri : La jeune maman affiche une silhouette de rêve !

Samedi 20 mai 2017, TF1 diffusait le premier live de The Voice 6. Durant la soirée, quatre Talents parmi les 16 encore en lice ont été éliminés. Ainsi, l'aventure s'est arrêtée pour le trio des Sugazz, Julia Paul, Emmy Liyana et Dilomé.

Outre l'élimination d'un membre de chaque team, le premier direct de The Voice 6 a été l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Nikos Aliagas et Karine Ferri à l'antenne.

Pour rappel, l'animateur s'était absenté durant quelques jours après le décès de son père Andréas Aliagas, qui a longuement et courageusement lutté contre la maladie.

De son côté, Karine Ferri était candidate à Danse avec les stars pendant les enregistrements des auditions à l'aveugle et des battles. Désormais libre, la chérie du footballeur Yohan Gourcuff a fait son grand retour à l'occasion du premier live de la saison.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est apparue sublime à l'écran. En effet, Karine Ferri portait une jolie petite robe rouge signée Claudie Pierlot, ainsi que des escarpins colorés du designer Gianvito Rossi. Un look qui a fait sensation auprès des téléspectateurs de The Voice 6.