The Voice 6 - La maman de Gloria (Kids United) candidate : "J'ai perdu 60 kilos"

The Voice 6 est de retour ce samedi 11 mars 2017 avec de nouveaux Talents prêts à tout pour séduire les coachs M. Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie. Parmi eux se trouve Alexandra de Blasi (44 ans), révèlent nos confrères de France Dimanche, une participante qui risque bien de vous interpeller.

Cette directrice d'une école de chant est en effet déjà apparue dans la version Kids du télé-crochet animé par Nikos Aliagas. En 2014, elle venait encourager sa fille Gloria (9 ans aujourd'hui) et l'a ainsi vue accéder aux battles, étape au cours de laquelle elle a été éliminée. Mais depuis, Alexandra a quelque peu changé physiquement, comme elle l'explique au magazine : "J'ai perdu 60 kilos depuis le passage de ma fille Gloria à The Voice Kids (...). J'ai eu la chance de rencontrer des chirurgiens spécialistes de l'obésité qui m'ont convaincue qu'ils pouvaient rallonger mon espérance de vie. Et je me sens très bien dans mon nouveau corps."

Si elle n'a pas souhaité en dire plus sur son choix de chanson ou sur le sort que lui ont réservé les coachs, Alexandra a admis qu'elle était "plutôt confiante, mais fatiguée" lors de sa prestation. Espérons que cela ne lui ait pas porté préjudice. Elle pourra quoi qu'il arrive compter sur le soutien de Gloria puisque la membre du groupe Kids United a souhaité l'accompagner aux auditions à l'aveugle.

L'intégralité de l'interview d'Alexandra de Blasi est à retrouver en intégralité dans le dernier numéro de France Dimanche.