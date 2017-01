The Voice 6 : Le meilleur ami de Kev Adams au casting !

Lundi 7 novembre 2016 débutaient les auditions à l'aveugle de The Voice 6 (TF1). Zazie, Florent Pagny, Mika et le petit nouveau M. Pokora se sont confortablement installés dans leur fauteuil de coach afin de trouver le successeur de Slimane. Et parmi les Talents se trouvait... le meilleur ami de Kev Adams.

En effet, selon les indiscrétions du site Public, Marvin Dupré a tenté de succéder à Slimane. Le beau brun avait assuré la première partie de la tournée de Kev Adams en 2013 et il avait été choisi pour interpréter la chanson Le Départ du film Amis publics (2015), dont l'humoriste était le héros. La même année, il sortait son premier single La Foudre. En 2016, il a eu la chance de faire la première partie de Kendji Girac.

Au casting, on retrouvera également Vincent, le finaliste de la saison 5 de Popstars (diffusée en 2013 sur D8). Il faisait partie du duo OSLO avec la belle Eugénie qui avait échoué face au groupe The Mess (composé de Chéraze, Megan, Kendy, Léa). La chanteuse de la comédie musicale 1789, les amants de la Bastille, Nathalia, donnera également de la voix cette saison. Et pour finir, les fidèles téléspectateurs de TF1 retrouveront Lisandro, finaliste de The Voice Kids 2 face à Jane. Selon le site Aficia, il a séduit plusieurs coachs lors des auditions à l'aveugle, dont M. Pokora. On le retrouvera donc à l'étape des battles.