The Voice 6 - Lidia Isac, repérée à l'Eurovision : "J'espère aller loin !"

Samedi 18 mars 2017, une 5e salve de Talents de la 6e édition de The Voice se présentera face aux coachs Zazie, M. Pokora, Mika et Florent Pagny sur TF1. Parmi eux, une certaine Lidia Isac (23 ans), originaire de Moldavie, va tout faire pour se faire remarquer par l'une de nos quatre stars.

Interrogée par nos confrères de France Dimanche en amont de cette diffusion, Lidia a évoqué sa venue en France pour tenter de faire carrière. "En Moldavie, nous n'avons pas d'émissions comme celle-là. Et c'est une bonne opportunité de me faire connaître du public français. Pour moi, c'est intéressant d'apprendre de nouvelles choses (...) Chez moi, il n'y a pas d'organisateurs de tournées ni de maisons de disques. Tous les grands interprètes moldaves doivent partir à l'étranger pour signer un contrat", a-t-elle expliqué. Toujours à propos de la France, Lidia a révélé que c'était son professeur qui lui apprenait notre langue qui l'a poussée à chanter : "Il m'a suggéré de chanter en français. J'ai appris à chanter grâce à Edith Piaf, dont j'ai assimilé le répertoire depuis mes 13 ans."

Pour autant, Lidia Isac n'est pas totalement novice dans le monde de la musique puisqu'elle a tout de même représenté son pays lors de l'édition 2016 de l'Eurovision. "J'ai remporté les sélections nationales puis internationales, mais en Suède, je me suis arrêtée en demi-finale", a-t-elle regretté. Cependant, c'est grâce à sa prestation lors du concours européen de la chanson avec le titre Falling Stars qu'elle a aujourd'hui accès au plateau de The Voice 6 : "Les organisateurs de l'émission m'ont repérée. Ils m'ont alors proposé de me présenter pour participer à la sixième saison, ce que j'ai accepté (...) J'espère aller le plus loin possible."

Samedi 18 mars 2017, c'est avec le titre Ordinaire de Robert Charlebois que Lidia Isac va tenter de réaliser ses rêves.

Une interview à retrouver en intégralité dans France Dimanche, actuellement en kiosques.