The Voice 6 : Lisandro Cuxi, charismatique, sacré grand gagnant !

Ce samedi 10 juin, TF1 diffusait la finale de The Voice 6. En début d'émission, les coachs -Zazie, Mika, Florent Pagny et M. Pokora- avaient chacun un talent dans leur team. Après plusieurs semaines de compétition, ils ne sont donc plus que quatre en lice pour remporter le programme.

L'émission débute avec l'interprétation du titre I feel it coming, de The Weeknd et Daft Punk, par les quatre talents : Lisandro Cuxi, Lucie, Nicola Cavallaro et Vincent Vinel. Les jeunes chanteurs ont été par la suite rejoints par leurs coachs sur scène.

Vincent Vinel/Team Mika

Grand favori du public, Vincent Vinel a gagné sa place en finale grâce à son interprétation du morceau Earth Song de Michael Jackson lors de la demi-finale diffusée la semaine dernière. Ce soir, le jeune talent a tenté le tout pour le tout et a choisi de chanter Take on me, signé Aha. "Je voulais une chanson pop, et être touchant avec", a expliqué Vincent Vinel.

Une prestation qui a conquis Mika. "C'est super dur à chanter et là franchement je suis trop content pour toi. Tu as trop bien chanté, mais surtout, quoi qu'il arrive, tu as retrouvé ta pêche, ta joie et c'était tellement bien", s'est enthousiasmé le coach.

Nicola Cavallaro/Team Zazie

Au fil des semaines, Nicola Cavallaro s'est hissé une place jusqu'en finale. Après avoir interprété Castle on the hill de la star britannique Ed Sheeran, puis Marguerite de Richard Cocciante, le Sicilien de 25 ans a tenté ce soir de séduire le public avec Your Song, un titre d'Elton John.

"Il a encore montré autre chose et ça me fait tellement plaisir", a lâché Zazie, subjuguée. Et la coach de s'adresser à son talent : "Ce soir tu as été léger et ça fait du bien de te voir comme ça, avec ce positivisme".

Lucie/Team Florent Pagny

Depuis le début de The Voice 6, Lucie n'en finit plus de séduire les téléspectateurs, mais pas seulement. En effet, son coach Florent Pagny est également tombé sous son charme. La semaine passée, la jolie brune avait fait l'unanimité auprès des quatre coachs en proposant son interprétation du titre Halo, de Beyoncé. Ce soir, pour la grande finale de The Voice 6, Lucie a choisi de chanter New York, New York de Franck Sinatra.

"Ca fait plaisir de la voie s'exprimer comme ça", a tout d'abord lancé Florent Pagny. Enfin, le coach a noté "ce truc de guerrière" chez Lucie. "Elle est toujours au rendez-vous...", a-t-il poursuivi. Et de conclure en s'adressant à la jeune chanteuse : "Bravo Lucie !"

Lisandro Cuxi/Team M. Pokora

Lisandro, âgé de 17 ans, n'en est pas à son coup d'essai dans The Voice. En effet, le jeune chanteur a déjà participé à la version Kids du programme. Après avoir séduit M Pokora la semaine dernière en interprétant, en larmes, Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, Lisandro va tenter ce soir de remporter la finale de The Voice 6. Pour ce faire, le jeune talent a choisi de chanter L'envie d'aimer, un titre issu des Dix Commandements.

Une prestation réussie qui a ému M Pokora. "Parce que sa génération a tendance à vouloir chanter des grands tubes à l'américaine, et durant son aventure il a prouvé qu'il est capable de chanter des ballades, comme de la variété française", a-t-il expliqué. "On voit que ce soir il vient, il chante tout simplement avec son coeur", a conclu le coach.

Nolwenn Leroy enceinte, Shakira sublime

Nicola Cavallaro et Nolwenn Leroy ont par la suite interprété ensemble le titre As de George Michael et Mary J Blige. La chanteuse bretonne, enceinte, est apparue sublime en robe longue colorée dévoilant son baby bump. "Je me suis beaucoup amusée, je pense que ce qui est important lorsqu'on chante un duo c'est d'écouter plus l'autre que soi-même (...) Je suis venue pour le faire gagner", a lancé Nolwenn Leroy. "Ca prouve les qualités de musicien de Nicola", a ajouté Zazie.

Lisandro Cuxi a quant à lui chanté en duo avec Soprano. Ils ont ensemble interprété Mon Everest, un titre du rappeur marseillais et Marina Kaye. Un duo qui a troublé M Pokora : "Ce n'est pas seulement un chanteur à l'image de la nouvelle génération, c'est un chanteur tout terrain. Il a une dextérité, une finesse... Pour moi il a montré à chaque étape qu'il était capable de tout faire avec sa voix." "Il a géré", a ponctué Soprano.

Lucie a la chance de chanter aux côtés de Shakira, invitée d'honneur de cette finale de The Voice 6, et Black M le titre des deux stars Comme moi. Après la prestation largement applaudie, la jolie blonde a donné quelques conseils à la jeune chanteuse.

Vincent Vinel s'est offert un duo avec Calogero. Le talent et la star ont interprété Je joue de la musique, tout nouveau titre du chanteur. "On sent que finalement ce soir, tout s'ouvre. Ca devient tellement clair. Et en plus, il faut dire que franchement, Calogero, pour un interprète-auteur-compositeur, être aussi généreux sur scène... Franchement bravo", a déclaré Mika, visiblement conquis.

Coachs et talents ensemble sur scène

Après s'être produit avec de grandes stars sur scène, les talents ont chanté avec leur coach. Lucie a ouvert le bal en interprétant J'oublierai ton nom de Johnny Hallyday avec Florent Pagny. "Tu as su m'apporter tout ce dont j'avais besoin le long de cette aventure. Tu m'as fait confiance, et je t'ai fait confiance. Je suis vraiment honorée d'avoir chanté ce duo avec toi", a confié Lucie à son coach.

Lisandro Cuxi, révélation de The Voice 6, a de son côté repris Cry me a river de Justin Timberlake avec son coach M Pokora. Une prestation complète puisque le duo a chanté et dansé. "Ce petit est né pour ça : régaler les gens", a estimé le coach. Le jeune talent de 17 ans a quant à lui déclaré : "C'est tellement dur d'y croire... Etre en finale, et danser sur le dernier direct..."

Vincent Vinel et Mika ont opté pour Yesterday des Beatles. Un duo tout en douceur et en intimité qui n'a pas manqué de faire l'unanimité auprès du public. Nikos Aliagas a lui aussi semblé conquis par l'interprétation du coach et de son talent.

Nicola Cavallaro et Zazie ont chanté Time after time de Cyndi Lauper. Un titre lourd de sens, comme l'a rappelé la coach. Le mélange entre les deux voix a séduit les téléspectateurs.

Slimane, qui a remporté The Voice 5, a fait son retour sur scène. Ainsi, le jeune chanteur a interprété son nouveau morceau intitulé J'en suis là. Après cette puissante interprétation, les quatre coachs ont adressé quelques mots d'encouragement aux talents.

Puis, l'heure du verdict a sonné. Et le grand gagnant de The Voice 6 est... Lisandro Cuxi ! A l'annonce de son sacre, le jeune chanteur de 17 ans s'es étalé au sol. Sa mère, présente dans le public, a quant à elle fondu en larmes. Très heureux, Lisandro Cuxi a tenu à remercier son coach M Pokora.